ЦБ USD 78.73 07/04
ЦБ EUR 91 07/04
Нал. USD 79.50 / 79.41 07/04
Нал. EUR 91.50 / 92.30 07/04
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
845
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 100
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 255
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 969
В Рязани объявили тендер на обслуживание и содержание пяти пляжей
Для пяти рязанских пляжей объявили тендер на обслуживание и содержание в купальном сезоне 2026 года. Общая стоимость работ составила три миллиона 150 тысяч рублей, указано на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обеспечить работу пяти пляжей, в том числе трех участков на Борковском карьере (Борки-1, Борки-2, Борки-3), пляжа на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче, а также зоны у Орехового озера в районе Лесопарка.

Согласно документации, подрядчик должен подготовить территории к открытию, которое запланировано на 1 июня. До старта сезона необходимо провести лабораторные исследования воды и песка, разработать программу производственного контроля и получить официальное разрешение от межведомственной комиссии администрации города.

На каждом пляже в течение всего сезона будут дежурить два аттестованных спасателя, медицинский работник и сотрудники охраны.

Инфраструктура пляжей должна включать спасательные посты с полным комплектом средств для оказания помощи на воде, медпункты, информационные стенды с правилами поведения и схемой акватории, а также сигнальные мачты с флагами, обозначающими разрешение или запрет купания.

Для комфорта отдыхающих должны быть предусмотрены тенты от солнца, скамейки, кабины для переодевания, детские игровые зоны и спортивные площадки.

Работа пляжей будет организована ежедневно с 10:00 до 19:00. При этом ответственное лицо получит право ограничить доступ к воде при температуре ниже +18 °C, сильном ветре, грозе или появлении на поверхности воды масляных пятен и других загрязнений.

Распитие алкогольных напитков на территории всех пляжей запрещено. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность людей на вверенных объектах.

Срок оказания услуг — по 31 августа 2026 года.

Напомним, все городские пляжи планируют привести к единому стилю оформления.