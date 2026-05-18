Дорогу к рязанскому поселку открыли спустя два месяца

18 мая движение по дороге к поселку Сенин Пчельник Ермишинского района полностью открыто для транспорта. Напомним, проезд закрывали в марте из-за половодья. Дорога была затоплена. Организовывали лодочную переправу. Кроме того, местные жители делились с РЗН. инфо кадрами разлива реки на въезде в поселок.

Дорогу к рязанскому поселку открыли спустя два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

