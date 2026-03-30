9 мостов и 3 участка дороги затопило из-за весеннего половодья в Рязанской области

За сутки в Рязани уровень Оки повысился на 29 сантиметров и составляет 299 сантиметров выше гидрологической отметки, в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 24 сантиметра и составляет 345 сантиметров выше 0, в районе Касимова уровень воды в Оке понизился на 26 сантиметров и составляет 345 сантиметров.

В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 281 сантиметр. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 43 сантиметра и составляет 287 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 77 сантиметров и составляет 628 сантиметров.

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 22 сантиметра и составляет 227 сантиметров

На данный момент затоплено 9 низководных мостов, 3 участка автодороги: