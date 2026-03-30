9 мостов и 3 участка дороги затопило из-за весеннего половодья в Рязанской области. Об этом сообщает региональное МЧС.
За сутки в Рязани уровень Оки повысился на 29 сантиметров и составляет 299 сантиметров выше гидрологической отметки, в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 24 сантиметра и составляет 345 сантиметров выше 0, в районе Касимова уровень воды в Оке понизился на 26 сантиметров и составляет 345 сантиметров.
В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 281 сантиметр. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 43 сантиметра и составляет 287 сантиметров.
В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 77 сантиметров и составляет 628 сантиметров.
У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 22 сантиметра и составляет 227 сантиметров
На данный момент затоплено 9 низководных мостов, 3 участка автодороги:
- затоплен низководный мост через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области. Имеется объездной путь, расстояние объезда 18 км.;
- затоплен низководный мост через реку Пара, возле населенного пункта Дмитриевка и населенного пункта Ширино, Сапожковского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
- затоплен низководный мост через реку Пара, подворье Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского муниципального округа. Мост не перекрыт. Объездной путь отсутствует;
- затоплен низководный мост через реку Пара, соединяющий сёла Береговое и Летники Путятинского муниципального округа. Мост закрыт. Имеется объездной путь;
- затоплен низководный мост через реку Истья у населённый пункт Острая Лука, Ерофеевская Слобода, Спасского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;
- затоплен низководный мост через реку Мостья, села Пустотино Кораблинского округа. Транспортное сообщение приостановлено. Организована лодочная переправа;
- затоплен низководный мост через реку Ранова в селе Кипчаково Кораблинского округа. Имеется объездной путь;
- затоплен низководный мост через реку Хупта, возле деревни Норовка Александро-Невского муниципального округа. Имеется объездной путь;
- затоплен низководный мост через реку Пара, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;
- затоплен участок автодороги Шумашь — Заокское, Коростово. Отрезанных населенных пунктов нет. В настоящее время имеется объездной путь;
- затоплен участок автодороги у села Колубердеево Касимовского муниципального округа. Имеется объездной путь. Организована лодочная переправа;
- затоплен участок автодороги к населённому пункту Сенин-Пчельник Ермишинского муниципального округа. Объездной путь отсутствует.