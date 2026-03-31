Рязанцы поделились кадрами разлива Оки на въезде в поселок

Дорога затоплена на въезде в поселок Сенин Пчельник Ермишинского округа. По словам местных жителей, организована переправа. На кадрах видно, что участок дороги ушел под воду. Ранее в МЧС по региону сообщали, что объездной путь отсутствует.