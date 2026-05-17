Власти предупредили рязанцев об уничтожении обломков БПЛА

Власти предупредили жителей Рязани и Рязанского округа об уничтожении обломков БПЛА. Пост об этом опубликован 17 мая в соцсетях опергруппы.

«Сегодня в светлое время суток будет проводиться уничтожение обломков БПЛА. Просьба не пугаться громких звуков и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Рязанцам напомнили, что в случае, если увидели обломки, — приближаться к ним нельзя. Также запрещено пользоваться мобильной связью в непосредственной близости. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

Напомним, 16 мая над регионом уничтожили шесть БПЛА.