Активисты рассказали о разборе завалов в домах после атаки БПЛА на Рязань

Добровольцы 15 и 16 мая ликвидировали последствия атаки БПЛА на жилые дома в Рязани. Бригада Молодежки Народного Фронта совместно с региональным исполкомом и курсантами академии ФСИН убирала осколки и выбитые окна, разбирала завалы, делала тепловой контур.

Напомним, ночью 15 мая Рязань подвергалась массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, в том числе ребенок. 28 пострадали. Повреждены два жилых дома. Говорилось, что 15 мая добровольцы разобрали более 400 квадратных метров завалов.

Власти организовали дежурство у пострадавших домов.

Фото: группа «Народный фронт | Рязанская область» в «ВК».