В Рязани добровольцы разобрали более 400 кв. метров завалов после атаки БПЛА

Спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей с трех часов ночи работали на месте ЧП. Они эвакуировали жителей из поврежденных домов, демонтировали разрушенные элементы, укрепили аварийные конструкции, а также разобрали завалы, собрали битое стекло и мусор на площади более 400 квадратных метров. Кроме того, добровольцы закрывают поврежденные окна.