В Рязани власти организовали дежурство у пострадавших от атак БПЛА домов
В выходные, 16 и 17 мая, в Рязани сотрудники администрации вышли на дежурство у домов, пострадавших от атак БПЛА. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский.

Отмечается, что сотрудники администрации помогают людям, подсказывают, куда обратиться по волнующим вопросам. Всю полезную информацию также распространяют через домовые чаты.

Сейчас специалисты занимаются оценкой ущерба — работает межведомственная комиссия. В помещениях, где есть повреждения стёкол, замеряют окна для дальнейшей замены.

Людей, которым нужна помощь с размещением, принимают в ПВР.

Мэр напомнил, что для пострадавших работают телефоны горячей линии: 8‑930‑882‑41‑00, (4912) 51‑40‑85, единый социальный телефон (4912) 513‑600.

На связи остаются оперативные дежурные — (4912) 25‑00‑51, 25‑00‑53.

Кроме того, в фонде соцразвития региона открыт сбор средств на помощь пострадавшим при атаке БПЛА. Сделать это можно по ссылке: fundryazan.ru/donations.

Напомним, ночью 15 мая Рязань подвергалась массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, в том числе ребенок. 28 пострадали.

Все новости по теме можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.