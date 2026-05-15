За ночь над регионами РФ сбили 355 БПЛА

Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей. Напомним, в результате атаки на Рязанскую область погибли три человека, 12 пострадали. В некоторых школах и детский садах города отменили занятия.