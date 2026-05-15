В мэрии назвали причины затопления дворов в Рязани после ливня

Как рассказали в мэрии, существующие сети ливневой канализации не справились с большим количеством дождевых вод. Власти пояснили, что ливневые канализации дворовых территорий до сих пор не переданы на баланс города и требуют реконструкции — в частности, увеличения диаметра водоотводных труб. При строительстве нового ливневого коллектора, отметили в мэрии, принимаются дополнительные меры по приему и отводу ливнестоков, чтобы снизить риски подобных ситуаций.

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с подтоплением дворов в Кальном после дождя, произошедшего 12 мая. Комментарий опубликован в соцсетях.

Напомним, 12 мая жители Кального опубликовали в соцсетях видео затопленных дворов у дома № 69а по Касимовскому шоссе, вода стояла на проезжей части и тротуарах, уровень достигал щиколотки.

На реконструкцию ливневой канализации вдоль Муромского шоссе до Касимовского шоссе выделено 92,6 миллиона рублей. Работы планируют завершить до 30 сентября 2026 года.