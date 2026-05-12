В Рязани из-за дождя вновь затопило несколько дворов

Рязанка опубликовала видео, на котором видно, как вода скопилась на проезжей части и пешеходных зонах во дворе на Касимовском шоссе № 69а. Напомним, недавно дети, проживающие в этих дворах, были вынуждены лезть по забору, чтобы добраться до школы, — вода по пути к учебному заведению поднялась настолько высоко, что обходить ее иначе было невозможно. Тогда в мэрии объяснили происшедшее сильным дождем.

Дворы в Кальном вновь затопило, пока что воды по щиколотку. Об этом 12 мая сообщили рязанцы в соцсетях.

На одном из видео можно увидеть, что воду с проезжей части Муромского шоссе во дворы «сгоняет» трактор.

Тогда в мэрии объяснили происшедшее сильным дождем: «Мы понимаем вашу обеспокоенность ситуацией. Сегодня всю ночь шел дождь. При большом количестве выпавших осадков вода уходит медленно и может возникать временное подтопление участков».

Однако такой ответ не устроил жителей, люди назвали объяснение формальной отпиской и потребовали конкретных мер. Отметим, 12 мая ливень только начался, а поток воды уже приличный.

Кроме того, ранее стало известно, что в планах властей — масштабный ремонт ливневой канализации вдоль Муромского шоссе до Касимовского шоссе в Кальном. На эти работы выделено 92,6 миллиона рублей, завершить их должны до 30 сентября 2026 года.

Видео: соцсети.