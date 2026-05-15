Рязанцы сообщили о саже на домах и машинах

По их словам, утром 15 мая на поверхностях осели липкие пятна чёрного цвета. Напомним, ночью регион массово атаковали БПЛА. Повреждены два жилых дома, четверо погибли. Также атаковано промышленное предприятие.