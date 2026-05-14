РЗН. Инфо стали известны подробности избиения мужчины в Касимове

Инцидент произошел во дворе около сквера имени А. С. Пушкина. Вечером со стороны парка выбежала группа подростков. Пострадавший даже не видел молодых людей. Родственница мужчины считает, что он даже не мог сделать группе подростков замечания. Один из них с размаху ударил 50-летнего касимовца по голове, тот упал на асфальт. В сознание больше не приходил. В больнице пострадавшему провели операцию, врачи приняли решение погрузить его в искусственную кому. Родственница рассказала РЗН. Инфо, что общалась со следователем по делу — всех участников инцидента уже нашли, среди них есть и несовершеннолетняя девушка. «Их будут допрашивать, больше я ничего не знаю», — сказала рязанка.

РЗН. Инфо стали известны подробности избиения мужчины в Касимове. Информацией поделились родственники 50-летнего пострадавшего.

Инцидент произошел во дворе около сквера имени А. С. Пушкина. Вечером со стороны парка выбежала группа подростков, достоверно родственнице пострадавшего известно, что одному из участников избиения 16 лет. Как описали ей историю очевидцы происходящего, пострадавший мужчина даже не видел молодых людей. Она считает, что он даже не мог сделать группе подростков замечания.

«У нас такие дети жестокие пошли… вроде они там о чем-то ругались, но он их даже не видел», — описала она ситуацию.

Один из них с размаху ударил 50-летнего касимовца по голове, тот упал на асфальт. В сознание больше не приходил.

В больнице пострадавшему провели операцию, врачи приняли решение погрузить его в искусственную кому.

Родственница рассказала РЗН. Инфо, что общалась со следователем по делу — всех участников инцидента уже нашли, среди них есть и несовершеннолетняя девушка.

«Их будут допрашивать, больше я ничего не знаю», — сказала рязанка.

Ранее сообщалось, что УМВД проводит проверку — устанавливаются обстоятельства получения телесных повреждений.