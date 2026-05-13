В Рязанской области начали проверку инцидента с избиением 50-летнего мужчины

В полиции прокомментировали инцидент с избиением 50-летнего мужчины в Касимове. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства в среду, 13 мая. Группа подростков напала на мужчину на улице 50 лет ВЛКСМ вечером 8 или 9 мая. В результате его с тяжелыми травмами доставили в больницу. В данный момент УМВД проводит проверку — устанавливаются обстоятельства получения телесных повреждений.