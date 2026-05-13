В Рязанской области подростки избили 50-летнего мужчину, он в тяжелом состоянии

По словам очевидцев, вечером 8 или 9 мая на улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове группа подростков напала на мужчину. В результате инцидента с тяжелыми травмами его доставили в рязанскую областную больницу. Полиция ищет свидетелей.

