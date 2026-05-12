Опубликованы цены за содержание на штрафстоянке электросамокатов в Рязани

Администрация Рязани опубликовала тарифы на эвакуацию и хранение электросамокатов и велосипедов, припаркованных с нарушением правил благоустройства. Постановление размещено на сайте газеты «Рязанские ведомости».
В действующий прейскурант МКУ «Техобеспечение» официально включены расходы на перемещение и хранение велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Все суммы указаны без учета НДС:
Погрузочно-разгрузочные работы (стоимость за 1 час):
- Автокран КС-35773/МАЗ 5337 — 1 427,31 руб;
- Автоподъемник АПТ-179 П43 — 1 283,06 руб;
- КАМАЗ-65117 с краном-манипулятором — 1 645,91 руб.
Транспортные перевозки (стоимость за 1 час):
- Самосвал КАМАЗ-55102 — 1 101,09 руб;
- ГАЗ-330232 (Газель) — 948,92 руб;
- Бортовой автомобиль HYUNDAI 438922 — 1 251,98 руб.
Хранение товарно-материальных ценностей (за каждые 3 м² в сутки):
- Вывезенных по заявлению владельцев — 307,0 руб;
- Принудительно вывезенных — 307,0 руб.
Перемещение в место временного хранения:
- Велосипед — 1 073,72 руб;
- Электросамокат / СИМ — 947,52 руб.
Хранение велосипеда или СИМ:
- Велосипед — 133 руб;
- Электросамокат / СИМ — 51 руб.
Плата за хранение начисляется за каждый календарный день, включая день изъятия и день обращения за возвратом. Забрать транспорт можно в рабочие часы с 8:00 до 17:00 в течение трех рабочих дней после оплаты.
Напомним, все электросамокаты и велосипеды, оставленные вне специальных велопарковок, будут эвакуировать на площадку по улице Бирюзова, напротив домов № 12 и 13. Площадку обслуживает МКУ «Техобеспечение».
Глава администрации Борис Ясинский сообщал, что в исторической части Рязани уже введены ограничения для средств индивидуальной мобильности: снижена максимальная скорость, определены зоны парковки, утверждён регламент изъятия при нарушениях. Эти меры направлены на повышение безопасности пешеходов.
Тем не менее, по словам мэра, если новые правила не приведут к снижению аварийности, власти рассмотрят полный запрет на использование электросамокатов и аналогичных устройств.