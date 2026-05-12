Опубликованы цены за содержание на штрафстоянке электросамокатов в Рязани

Администрация Рязани опубликовала тарифы на эвакуацию и хранение электросамокатов и велосипедов, припаркованных с нарушением правил благоустройства. Постановление размещено на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В действующий прейскурант МКУ «Техобеспечение» официально включены расходы на перемещение и хранение велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Все суммы указаны без учета НДС:

Погрузочно-разгрузочные работы (стоимость за 1 час):

Автокран КС-35773/МАЗ 5337 — 1 427,31 руб;

Автоподъемник АПТ-179 П43 — 1 283,06 руб;

КАМАЗ-65117 с краном-манипулятором — 1 645,91 руб.

Транспортные перевозки (стоимость за 1 час):

Самосвал КАМАЗ-55102 — 1 101,09 руб;

ГАЗ-330232 (Газель) — 948,92 руб;

Бортовой автомобиль HYUNDAI 438922 — 1 251,98 руб.

Хранение товарно-материальных ценностей (за каждые 3 м² в сутки):

Вывезенных по заявлению владельцев — 307,0 руб;

Принудительно вывезенных — 307,0 руб.

Перемещение в место временного хранения:

Велосипед — 1 073,72 руб;

Электросамокат / СИМ — 947,52 руб.

Хранение велосипеда или СИМ:

Велосипед — 133 руб;

Электросамокат / СИМ — 51 руб.

Плата за хранение начисляется за каждый календарный день, включая день изъятия и день обращения за возвратом. Забрать транспорт можно в рабочие часы с 8:00 до 17:00 в течение трех рабочих дней после оплаты.

Напомним, все электросамокаты и велосипеды, оставленные вне специальных велопарковок, будут эвакуировать на площадку по улице Бирюзова, напротив домов № 12 и 13. Площадку обслуживает МКУ «Техобеспечение».

Глава администрации Борис Ясинский сообщал, что в исторической части Рязани уже введены ограничения для средств индивидуальной мобильности: снижена максимальная скорость, определены зоны парковки, утверждён регламент изъятия при нарушениях. Эти меры направлены на повышение безопасности пешеходов.

Тем не менее, по словам мэра, если новые правила не приведут к снижению аварийности, власти рассмотрят полный запрет на использование электросамокатов и аналогичных устройств.