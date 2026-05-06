В Рязани появится штрафстоянка для брошенных самокатов

В Рязани начнет действовать обновленный порядок борьбы с хаотичной парковкой электросамокатов и велосипедов прокатных сервисов, следует из постановления горадминистрации. Все СИМы, оставленные вне специальных велопарковок, эвакуируют на штрафстоянку на улице Бирюзова, напротив домов № 12 и 13 в Московском районе. Площадку будет обслуживать МКУ «Техобеспечение». Нарушения будут фиксировать сотрудники управления административно-технической инспекции. При обнаружении самоката или велосипеда, припаркованного с нарушением правил благоустройства, инспектор сфотографирует СИМ и составит акт.

После этого транспорт увезут на спецплощадку.

Информация об эвакуированных объектах в течение одного рабочего дня будет появляться на официальном сайте администрации Рязани: там укажут марку, модель, цвет, уникальный номер, а также дату, время и место изъятия.

Чтобы забрать транспорт, оператору кикшеринга нужно будет подать заявление в МКУ «Техобеспечение». Затем потребуется оплатить расходы на перемещение и хранение по выданным реквизитам и забрать самокат в течение трех рабочих дней после оплаты — в рабочие часы с 8:00 до 17:00.

Расходы на возврат складываются из двух частей: платы за перемещение (погрузка и транспортировка) и платы за хранение, которая начисляется за каждый день, включая день изъятия и день обращения.

Если оператор не заберёт свои самокаты в течение года, их оценят и, при необходимости, утилизируют — по тому же порядку, что и бесхозяйные транспортные средства.