В Рязани проверили, как идет реконструкция бывшего кинотеатра «Родина». Об этом сообщили в соцсетях филармонии.

Проверили ход работ 7 апреля. Объект посетили депутат Госдумы Андрей Красов, депутат облдумы Сергей Кукушкин, а также участник программы «Герои62» Артур Абелян и директор Рязанской областной филармонии Елена Шаповская.

Отмечается, что реконструкция идет согласно графику и будет завершена до декабря 2026 года.

«После реконструкции в здании бывшего кинотеатра будет открыт Дом Музыки. Фасад сохранят в первоначальном виде, таком, каким его задумал архитектор Виктор Калмыков. А вот внутреннее убранство претерпит значительные изменения: помещения будут перестроены, так как изменилось предназначение здания.

По окончании ремонтных работ в Доме Музыки планируется приобретение настоящего органа, что обязательно сделает культурную жизнь в нашем регионе богаче», — напомнили в публикации.

Ранее стало известно, что в Рязани здание бывшего кинотеатра «Родина» отремонтируют за 385 млн рублей. Работы планируют завершить до 30 ноября 2026 года. Сообщалось, что вместо кинотеатра в здании откроют Дом музыки и установят орган.

Реставрация началась в феврале.

Фото: группа Рязанской филармонии в «ВК».