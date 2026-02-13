В Рязани начали реставрировать здание бывшего кинотеатра «Родина»

Здание находится на улице Ленина. «Фасад полностью сохраним и отреставрируем в строгом соответствии с требованиями законодательства. Внутренние помещения реконструируем и адаптируем под современные задачи. После обновления здесь разместится Дом музыки», — отметил глава региона.

В Рязани начали реставрировать здание бывшего кинотеатра «Родина». Об этом 13 февраля сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

Кроме того, Павел Малков заявил, что при поддержке Минкультуры России продолжается восстановление Рязанского кремля. Уже завершены работы в гимназии № 2 и на Рязанской ВДНХ. Приводят в порядок Летний клуб дворянского собрания, здание первой электростанции и другие объекты.

Ранее стало известно, что в Рязани здание бывшего кинотеатра «Родина» отремонтируют за 385 млн рублей. Работы планируют завершить до 30 ноября 2026 года. Сообщалось, что вместо кинотеатра в здании откроют Дом музыки и установят орган.