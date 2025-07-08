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В Рязани здание бывшего кинотеатра «Родина» отремонтируют за 385 млн рублей
На ремонт здания бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани выделили 385 миллионов 346 тысяч 327 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок. Работы направлены на сохранение объекта культурного наследия регионального значения. Подрядчику необходимо обновить оборудование систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения, канализации, телефонии, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. В здании установят новое покрытие полов, потолочные панели, отремонтируют стены, деревянные балки перекрытия на чердаке, выполнят облицовку поверхностей. Также подрядчик отреставрирует кровлю и подвальные помещения, изготовит оконные и дверные коробки по старому образцу. В обновленном здании появятся светодиодные экраны, театральные светильники и прожекторы, громкоговорители и акустические системы. Кроме того, около «Родины» выполнят работы по благоустройству территории. Подрядчик уложит дорожное покрытие, установит бортовые камни, обустроит проезды и высадит газонную траву. Заказчиком выступило ГАУК «Рязанская областная филармония». Ремонт завершат до 30 ноября 2026 года. Ранее министерство культуры региона рассказало, когда в здании начнется ремонт. Вместо кинотеатра в нем откроют Дом музыки и установят орган.

На ремонт здания бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани выделили 385 миллионов 346 тысяч 327 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Работы направлены на сохранение объекта культурного наследия регионального значения. Подрядчику необходимо обновить оборудование систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения, канализации, телефонии, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации.

В здании установят новое покрытие полов, потолочные панели, отремонтируют стены, деревянные балки перекрытия на чердаке, выполнят облицовку поверхностей. Также подрядчик отреставрирует кровлю и подвальные помещения, изготовит оконные и дверные коробки по старому образцу.

В обновленном здании появятся светодиодные экраны, театральные светильники и прожекторы, громкоговорители и акустические системы.

Кроме того, около «Родины» выполнят работы по благоустройству территории. Подрядчик уложит дорожное покрытие, установит бортовые камни, обустроит проезды и высадит газонную траву.

Заказчиком выступило ГАУК «Рязанская областная филармония».

Ремонт завершат до 30 ноября 2026 года. Ранее министерство культуры региона рассказало, когда в здании начнется ремонт. Вместо кинотеатра в нем откроют Дом музыки и установят орган.