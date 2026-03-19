Рязанцам представили концепцию, по которой намерены обустроить городские пляжи

Депутаты Рязгордумы обсудили подготовку городских пляжей к эксплуатации в летний период 2026 года. Это произошло на заседании комитета по ЖКХ в четверг, 19 марта. Все городские пляжи планируют привести к единому стилю оформления. В качестве примера на комитете представили концепцию для 3-го Борковского карьера. Если данная идея получит одобрение, то и остальные пляжи приведут к подобному виду.

Депутаты Рязгордумы обсудили подготовку городских пляжей к эксплуатации в летний период 2026 года. Это произошло на заседании комитета по ЖКХ в четверг, 19 марта.

Все городские пляжи планируют привести к единому стилю оформления. В качестве примера на комитете представили концепцию для 3-го Борковского карьера. Если данная идея получит одобрение, то и остальные пляжи приведут к подобному виду.

Планируется установить в едином стиле малые архитектурные формы, здания и сооружения, в том числе беседки, бани, перголы, кафе, стационарный настил, раздевалки, скамейки и туалеты.

Отмечается, что около трех миллионов рублей потребуется на оказание услуг по оснащению, оборудованию, содержанию пляжей и проведение спасательных мероприятий. Также намерены обустроить нестационарные торговые объекты.

Ранее стало известно, что контракт на обслуживание пляжей, заключенный ранее между МБУ «Управление по делам территории Рязани» и ИП Трушина, уже завершен.