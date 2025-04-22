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Стало известно, кто может возглавить Фонд капремонта Рязанской области
Отмечается, что региональный Фонд капремонта может возглавить 34-летний Альберт Керян, работающий в московском ГАУ «МосжилНИИпроект». Ранее стало известно, что и. о. гендиректора Алексей Роготовский покидает пост. Причина ухода не называлась.

Стало известно, кто может возглавить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

Отмечается, что региональный Фонд капремонта может возглавить 34-летний Альберт Керян, работающий в московском ГАУ «МосжилНИИпроект».

Ранее стало известно, что и. о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Алексей Роготовский покидает пост. Причина ухода не называлась.

В январе 2024 года он стал потерпевшим в деле о вымогательстве.

Фото: 2GIS