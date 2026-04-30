В Минтрансе отказались снижать нештрафуемый порог скорости

В ведомстве заявили, что не видят целесообразности в таких изменениях законодательства. Ранее глава ЦОДД Михаил Кизлык выступил с инициативой, отметив, что современные камеры фиксируют нарушения с погрешностью всего в 1 км/ч. Идею также не поддержали большинство депутатов, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не поднимать тему, которую общество однозначно не одобрит.

В Минтрансе России не поддержали предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Об этом сообщило издание РИА Новости.

