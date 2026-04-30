Депутаты выступили против понижения нештрафуемого порога превышения скорости авто

Спикер Госдумы Володин заявил, что большинство депутатов против предложения изменить нештрафуемый порог превышения скорости автомобиля. «Такой темы нет», — отметил спикер Госдумы. По его словам, сейчас порог составляет 20 км/ч — этим и следует руководствоваться, а тема по его снижению «поддержана не будет».