Нештрафуемый порог превышения скорости могут сократить с 20 до 2-3 км/ч

В центре организации дорожного движения правительства Москвы предложили штрафовать водителей за превышение скорости всего на 2-3 км/ч. Сейчас нештрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч. Современные камеры уже способны фиксировать скорость с погрешностью около одного км/ч, поэтому технически они готовы к более строгому контролю, заявил гендиректор ЦОДД. Но окончательное решение должны принять правительство России и МВД.