Поселок Ташенка в Рязанской области остался без связи с «большой землей» из-за половодья
Поселок Ташенка в Касимовском округе остался без связи с «большой землей» из-за половодья. Кадры разлива опубликовал Максим Назаркин на своей странице «ВКонтакте».
Отмечается, что мост для пешеходов затоплен, проезжую часть размыло течением. Жители могут добраться до цивилизации только на лодке. Подъем воды в реках продолжается, ситуация остается напряженной.
Фото: Максим Назаркин.