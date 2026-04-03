В апреле и мае в Клепиковском округе проведут вакцинацию домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.
Вакцинацию проведет районная ветеринарная станция. Она запланирована с 9.00 до 13.00 в следующие дни:
- 8 апреля в селе Алексеево;
- 15 апреля в селе Былино;
- 22 апреля в селе Давыдово;
- 29 апреля в деревне Мягково;
- 4 мая в селе Тюково и деревне Мягково;
- 5 мая в деревне Оськино;
- 25 мая в деревнях Первушкино, Сергеево;
- 26 мая в деревне Макеево;
- 27 мая в деревне Егорово.
Напомним, также вакцинация животных состоится в апреле в Михайловском, Пителинском и Сараевском округах, рабочем поселке Шилово.