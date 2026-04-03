В апреле и мае в Клепиковском округе проведут вакцинацию домашних животных

Вакцинацию проведет районная ветеринарная станция. Она запланирована с 9.00 до 13.00 в следующие дни: 8 апреля в селе Алексеево; 15 апреля в селе Былино; 22 апреля в селе Давыдово; 29 апреля в деревне Мягково; 4 мая в селе Тюково и деревне Мягково; 5 мая в деревне Оськино; 25 мая в деревнях Первушкино, Сергеево; 26 мая в деревне Макеево; 27 мая в деревне Егорово.

В апреле и мае в Клепиковском округе проведут вакцинацию домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

Вакцинацию проведет районная ветеринарная станция. Она запланирована с 9.00 до 13.00 в следующие дни:

8 апреля в селе Алексеево;

15 апреля в селе Былино;

22 апреля в селе Давыдово;

29 апреля в деревне Мягково;

4 мая в селе Тюково и деревне Мягково;

5 мая в деревне Оськино;

25 мая в деревнях Первушкино, Сергеево;

26 мая в деревне Макеево;

27 мая в деревне Егорово.

Напомним, также вакцинация животных состоится в апреле в Михайловском, Пителинском и Сараевском округах, рабочем поселке Шилово.