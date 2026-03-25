В двух округах Рязанской области утвердили график выездной вакцинации домашних животных

Опубликован график выездной вакцинации мелких домашних животных против бешенства В Пителинском и Сараевском округах Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В Пителинском округе прививки будут делать подворно 6 и 15 апреля 2026 года. В первый день ветеринары посетят поселок Краснопартизанский (09:00-10:00), село Ермо-Николаевка (10:00-11:00), деревни Жуковка (11:00-11:20) и Кононовку (11:20-12:00). Второй этап пройдет 15 апреля: с 09:00 до 11:00 — в селе Высокие Поляны, с 11:00 до 12:00 — в деревне Лукино, в 13:00 — в селе Терентеево и в 14:00 — в деревне Кошибеевка.

В Сараевском — мероприятие будут проводиться методом подворного обхода, начиная с 10:00. 6 апреля прививки сделают в деревне Ивановка, 7-8 апреля — в селе Телятники, 9 апреля — в селе Витуша, 13-14 апреля — в селе Новобокино, 15-17 апреля — в селе Желобов, 20-22 апреля — в селе Можары. Отмечается, что возможны изменения и корректировка расписания.