В рязанском поселке пройдет бесплатная вакцинация животных

Бесплатная вакцинация кошек и собак против бешенства состоится с 9:00 до 12:00 15 апреля. Она пройдет возле хоккейной площадки на улице Рязанской в Шилове.

В рабочем поселке Шилово пройдет бесплатная вакцинация животных. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

Напомним, также вакцинация животных состоится в апреле в Михайловском, Пителинском и Сараевском округах.