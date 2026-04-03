Рязанцы вновь возмущены состоянием улицы Аллейной в Дягилеве

Фотографии, сделанные в апреле 2026 года, разместили в комментариях губернатора Павла Малкова. На фото можно увидеть глубокие ямы, лужи, мусор. «Больше похоже на дорогу в лесу, ведущую к болоту», — заметил комментатор. Напомним, еще в начале октября 2025 года администрация города сообщала, что после жалоб рязанцев улицу Аллейную отсыпят асфальтобетонным гранулятом. Однако на свежих фото гранулята на дороге не видно.

Ситуация с улицей Аллейной тянется не первый год. Это грунтовая дорога, проектная документация на капитальный ремонт которой уже готова, работы запланированы на 2026 год.