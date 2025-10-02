Стало известно, когда отремонтируют улицу Аллейную в Рязани

Отмечается, что ремонт в 2025 году не запланирован. Однако проектная документация для ремонта готова. Работы по благоустройству начнут в 2026 году. Также власти ответили на вопрос об освещении улицы. «Для обустройства уличного освещения необходимо разработать проектную документацию и выполнить строительство муниципальных сетей. Это масштабные и дорогостоящие работы. Рассмотрим возможность проведения работ в рамках модернизации системы уличного освещения в 2026 году», — рассказали в горадминистрации.

Напомним, рязанцы рассказывали о грязи и ямах на дороге, а также горах мусора на улице Аллейной.