После жалоб рязанцев улицу Аллейную отсыпят гранулятом

«Завезли асфальтобетонный гранулят для отсыпки дороги по улице Аллейной. Работы выполним до конца октября», — отметили в мэрии.

«Завезли асфальтобетонный гранулят для отсыпки дороги по улице Аллейной. Работы выполним до конца октября», — отметили в сообщении.

Ранее рязанцы неоднократно жаловались на состояние улицы Аллейной.

Напомним, дорогу по данной улице планируют отремонтировать в 2026 году. В горадминистрации сообщали, что проектная документация по благоустройству территории уже готова.