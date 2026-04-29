В Госдуме оценили идею об объединении майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение о необходимости выбора между продолжительными новогодними и майскими праздниками. Он отметил, что введение дополнительных выходных дней станет нагрузкой на бюджет, экономику и бизнес. Об этом пишет РИА Новости. Нилов в комментарии «Ленте. ру» подчеркнул, что вопрос о переносе выходных не имеет однозначного решения. «Ближе к Новому году все хотят продолжительные новогодние праздники, а ближе к маю — продолжительные майские. Надо выбирать что-то одно», — отметил он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. По его мнению, весенний период более удобен для активного отдыха россиян и планирования семейных мероприятий.

В этом году выходные дни 1, 2, 3 мая совпали с полноценной рабочей неделей, после которой последуют праздники 9, 10 и 11 мая. В прошлом году россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11. Напомним, что в этом году новогодние праздники длились с 1 по 11 января, а в следующем году они будут с 1 по 8 января.

Ранее россиян предложили отправлять на удаленку в период между майскими праздниками.