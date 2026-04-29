В России предложили сделать майские праздники непрерывными

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными за счет перераспределения январских выходных дней. «Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май», — заявил он. По словам собеседника агентства, многие россияне продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Он считает, что этот период более удобен для организации семейного отдыха.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 число. Об этом 29 апреля сообщило РИА Новости.

