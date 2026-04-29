Россиян предложили отправлять на удаленку в период между майскими праздниками

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил отправлять на удаленку россиян в период между майскими праздниками. Об этом 29 апреля сообщил SHOT.

Как стало известно каналу, письмо с просьбой переводить сотрудников на удаленку направлено в Российский союз промышленников и предпринимателей, а также в ряд общественных организаций, которые курируют бизнес-сферу в стране.

Депутаты пояснили, что большинство россиян между 1 и 9 мая пытаются брать отпуска, отгулы, а также работать дистанционно. По мнению авторов предложения, если бы в этот период удаленка была введена официально, снизилась бы организационная нагрузка на работодателей и сотрудников.

«Также уменьшились бы административные издержки, связанные с оформлением отпусков, и при этом сохранился бы баланс интересов работников и работодателей», — пояснил SHOT Дмитрий Гусев.

Депутат предложил направить соответствующие рекомендации работодателям от имени профильных ведомств.

Уточняется, что речь идет только о тех сотрудниках, чьи трудовые функции позволяют работать удаленно без ущерба для производственного процесса.

