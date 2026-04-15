Экс-главреду рязанского издания продлен арест

Бывшему главному редактору ya62.ru Александру Мойсеюку продлен арест. Соответствующая информация размещена в картотеке Железнодорожного суда. Ходатайство о продлении СИЗО было удовлетворено 14 апреля. Александр Мойсеюк пробудет в следственном изоляторе до 16 мая. Решение может быть обжаловано. Напомним, он подозревается в финансировании экстремистской организации.