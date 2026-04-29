На площади Свободы в Рязани установили стелы для орденов к 9 Мая

В Рязани на площади Свободы завершили монтаж стел для копий орденов Дружбы Народов, Революции и Победы. Конструкции установили в заранее подготовленные бетонные основания. Конструкции установили в заранее подготовленные бетонные основания, сообщили очевидцы в соцсетях.

Ранее горожане обратили внимание, что на площади вновь начали земляные работы. В 2023 году во время первой попытки благоустройства здесь обнаружили около 70 человеческих костей. Тогда ямы аккуратно засыпали. В 2024 году планов на установку стел не было.

Инициатором проекта выступил рязанский скульптор Олег Седов. Завершить работы планируют ко Дню Победы.

