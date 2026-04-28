В Рязанской области тариф на вывоз мусора вырастет больше, чем ожидалось

Это следует из опубликованного ранее постановления рязанской РЭК. Предельный тариф на услуги оператора по обращению с ТКО с 1 октября 2026 года повысится до 905,50 рубля за кубический метр. Таким образом плата за вывоз мусора с 1 октября составит: для многоквартирных домов — 172,05 рублей в месяц с человека (+38,68 рублей); для частных домов — 174,31 рубля в месяц с человека (+39,19 рублей). Напомним, что в январе 2025 года региональный оператор «Эко-Пронск» заявлял, что тарифы с 1 октября 2026 года составят 152,62 рублей и 154,63 рублей в месяц с человека соответственно.

