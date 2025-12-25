Тарифы на вывоз мусора в Рязанской области вырастут в 2026 году

С октября 2026 года тарифы вырастут на 14%: для МКД — до 152,62 рублей в месяц с человека; для ИЖС — до 154,63 рублей в месяц с человека.

С 1 января по 30 сентября 2026 года жители Рязанской области будут платить за коммунальную услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» 133,37 рублей в месяц в многоквартирных домах и 135,12 рублей в месяц — в индивидуальных жилых домах. Это следует из постановления «Региональной энергетической комиссии» Рязанской области и расчетов, опубликованных на сайте регоператора.

