В Рязанской области повысят предельный тариф на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области повысила предельный тариф на услуги регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 октября по 31 декабря 2026 года он составит 905,50 рубля за кубический метр, следует из постановления. В период с 1 января по 30 сентября 2026 года действует предельный тариф в 701,94 рубля за кубометр. Таким образом, в последнем квартале года стоимость услуги вырастет на 29%.

