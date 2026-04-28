Еще один район в Рязани остался без света
В 12:40 28 апреля из-за технологического нарушения отключилось электричество в Соколовке по следующим улицам: Гагарина, Дачная, Заречная, Озерная, Полевая, Железнодорожная, Ленпоселок, Мира, Полевая, Куйбышевское шоссе. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.
Ранее центр Рязани остался без света. Частично электроснабжение восстановили.