В Рязани произошло массовое отключение света

Утром 28 апреля без света остались жители улиц: Грибоедова, Затинной, Подгорной, пл. 26 Бакинских комиссаров, переулка Войкова, Николодворянской, Лево-Лыбедской, Свободы, Скоморошинской, Новой, Электрозаводской, Фирсова, Вознесенской, Садовой, Урицкого, Щедрина, Окский проезд, Есенина, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводской, Совхозной, 1-й Совхозный проезд. В электросетях отметили, что специалисты уже приступили к устранению проблемы.