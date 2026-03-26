В Рязанской области замедлилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Рязанской области в феврале замедлилась до 7,2%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. На динамику цен повлияли изменения стоимости ряда товаров и услуг. Так, в феврале подешевели зерновой и молотый кофе — это связано с ожиданием хорошего урожая в странах-производителях, из-за чего на мировом рынке снизились цены на кофейные зерна и какао-бобы.

В регионе также дешевела зимняя обувь из натуральной кожи. По мере повышения температуры снижался сезонный спрос, кроме того, магазины проводили распродажи в конце зимнего сезона.

При этом некоторые товары и услуги, наоборот, подорожали.

В частности, выросли цены на книги и газеты: из-за увеличения затрат на бумагу, краску, типографские услуги, логистику и аренду. Дорожали и зарубежные туры: это произошло на фоне увеличения спроса на отдых в странах Юго-Восточной Азии.