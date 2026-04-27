Волонтеры опубликовали список пропавших рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «ЛизаАлерт».
Волонтеры рассказали, что продолжают поиски пропавших в Рязанской области. В эти выходные специалисты провели поиски 80-летней Раисы Булатовой из Кораблинского района, пропавшей в декабре 2025 года. Женщину искали совместно с кинологами.
Также поисковики продолжили розыск 46-летнего Павла Слободина из Сасова, который пропал 4 апреля.
В Пронском округе в выходные совместно с АНО «Аварийно-спасательным центром Салюс» прошли поиски 40-летнего Александра Варламова.
В Сараевском и Шацком округах искали 62-летнего Виталия Старкова. А в Рязани — 36-летнего Алексея Бочков’а.
Рязанцев просят сообщать любую информацию о пропавших по телефонам 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).