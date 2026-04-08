В Сасове объявили поиски 46-летнего мужчины

Павел Слободин (Смердов) из Сасова пропал 4 апреля. В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном и спортивный костюм. Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. Всех, кто видел мужчину, просят звонить по телефонам 112, 8-800-700-54-52.

