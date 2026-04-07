В Рязанской области пропал 40-летний мужчина

Александр Варламов 1986 года рождения 31 марта ушел из дома в селе Октябрьское Пронского округа и не вернулся. Его мать Галина Озарнова обратилась в полицию, говорится в публикации. «Если кому-то что-то известно о моем сыне, прошу позвонить в полицию или связаться со мной по телефону +7 (920) 970-30-62», — попросила женщина.

