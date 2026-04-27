Еще один округ Рязанской области остался без света
В Клепиковском муниципальном округе Рязанской области произошло отключение электроснабжения. Сообщение об аварийном отключении поступило 27 апреля в 11:00. На месте работают 24 человека и 7 единиц техники.
Отметим, что ранее в Рязанской области уже фиксировались отключения электроэнергии в других муниципалитетах. Кроме того, АО «РГРЭС» работает в режиме повышенной готовности из-за аномального снегопада.