В пяти округах Рязанской области аварийно отключили электричество

Электричество отключилось утром 27 апреля в Рязанском, Пронском, Михайловском, Захаровском, Старожиловском округах. Информация о случившемся поступила в МЧС в 9:00. На месте отключения работает 31 восстановительная бригада, 75 человек, 36 единиц техники.