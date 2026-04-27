В пяти округах Рязанской области аварийно отключили электричество
Электричество отключилось утром 27 апреля в Рязанском, Пронском, Михайловском, Захаровском, Старожиловском округах. Информация о случившемся поступила в МЧС в 9:00. На месте отключения работает 31 восстановительная бригада, 75 человек, 36 единиц техники.
В пяти рязанских округах аварийно отключили электричество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Электричество отключилось утром 27 апреля в Рязанском, Пронском, Михайловском, Захаровском, Старожиловском округах. Информация о случившемся поступила в МЧС в 9:00.
На месте отключения работает 31 восстановительная бригада, 75 человек, 36 единиц техники.
Напомним, 26 апреля в Рязани на улице Разина упавшее дерево перегородило дорогу. Микрорайон остался без электричества.