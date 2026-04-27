РГРЭС перевели в режим повышенной готовности
Специалисты работают в условиях режима повышенной готовности из-за снегопада, обрушившегося на регион прошедшей ночью. В настоящее время проводятся восстановительные работы по ряду технологических нарушений. Задействованы оперативно-выездные бригады компании. Отмечается, что в 09:50 27 апреля отключился свет в Солотче по следующим улицам: Санаторий; Мещерская; Почтовая; Солотчинское шоссе; СНТ «Отдых» в селе Поляны. Напомним, также в районе в Рязани утром отключали электричество.
АО «РГРЭС» работает в режиме повышенной готовности из-за аномального снегопада и арктического циклона. Об этом сообщили в соцсетях компании.
Напомним, также в районе в Рязани утром отключали электричество. Кроме того, пять округов региона остались без света из-за непогоды.