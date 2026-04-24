Власти рассказали, как рязанским школьникам будут выставлять оценки за поведение

В министерстве образования Рязанской области поделились подробностями введения оценок поведения школьников. Информацию РЗН. Инфо предоставили в ведомстве.

Учителя при выставлении оценок школьникам будут учитывать соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебную активность, участие в школьных мероприятиях и проектах.

В министерстве образования объяснили, что вводится трехбалльная шкала, а оценкам присваиваются следующие названия: «образцовое», «допустимое», «недопустимое».

В Рязанской области в рамках апробации будут оценивать поведение учеников 1-8 классов. Отмечается, что в аттестаты оценки выставлять не планируют.

«Система оценивания внедряется в целях повышения прозрачности взаимодействия между участниками образовательного процесса (ученики, учителя, родители), оказания школьнику необходимой поддержки и своевременной коррекции проблемных зон на раннем этапе при выявлении трудностей в поведении, общении и обучении», — рассказали в министерстве образования региона.

Кроме того, с учениками, получившими плохие оценки за поведение, проведут профилактические мероприятия профильные специалисты. Также планируется изучить причины отклонения в поведении и организовать встречи с родителями.

Ранее в Рязанской области определили школы, которые примут участие в апробации введения оценок за поведения в 2026—2027 учебном году. К эксперименту присоединились школы № 15 и № 39 в Рязани, Торбаевская школа Касимовского округа, Екшурская школа Клепиковского округа, Кораблинская школа № 1, Михайловская школа № 1, Кузьминская школа Рыбновского округа, Сасовская школа № 1, Вослебовская школа Скопинского округа, Спасская школа и Шиловская школа № 1.

Напомним, оценки поведения введут во всех школах России в 2027—2028 учебном году.